Muğla'da kadın cinayeti dehşeti: Silahlı saldırıya uğrayan iki kadın da hayatını kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda bilanço ağırlaştı. Edinilen bilgiye göre, Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde E.C. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki kadını hedef aldı. Yanındaki silahla Seray Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) üzerine ateş açan saldırgan, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

Acı haber hastaneden geldi

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kurşunların hedefi olan 25 yaşındaki Seray Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Yeysikan ise doktorların saatler süren yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Böylece saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Zanlı her yerde aranıyor

Saldırının ardından geniş çaplı bir operasyon başlatan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeyi abluka altına aldı. Olay yeri inceleme uzmanları, saldırının gerçekleştiği otelin önünde ve çevresinde detaylı delil toplama çalışması yürüttü. Kimliği tespit edilen firari zanlı E.C.'nin yakalanması için çevre il ve ilçelerdeki ekiplere de bilgi verilirken, cinayetin işlenme sebebinin aydınlatılması için başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.