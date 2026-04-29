Direksiyon başında kalbi duran sürücü hayata döndürüldü: İnegöl’deki mucize kurtuluş kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde hem korkutan hem de mucizevi bir kurtuluşa sahne olan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 21.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan 81 yaşındaki Ali Rıza B., idaresindeki otomobille ilerlediği sırada aniden kalp krizi geçirdi. Bilincini kaybeden yaşlı adamın kontrolünden çıkan araç, karşı yönden gelen Yusuf K. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Yardımına çarptığı sürücü koştu

Kazayı yara almadan atlatan diğer sürücü Yusuf K., kontrol etmek amacıyla hemen Ali Rıza B.'nin aracının yanına gitti. Yaşlı sürücüyü direksiyon başında hareketsiz ve baygın halde bulan vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve 112 Acil Sağlık personeli sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede talihsiz sürücünün kalbinin durduğunu belirledi.

Dakikalar süren kalp masajı

Olay yerinde adeta zamanla yarışan sağlık ekipleri, Ali Rıza B.'ye dakikalarca kalp masajı uyguladı. Ambulans içerisinde devam eden yoğun müdahaleler sonuç verdi ve yaşlı adamın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Derhal İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Ali Rıza B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakım servisinde gözetim altında tutulduğu öğrenildi.