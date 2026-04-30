Bakırköy’de otomobil kafeye daldı: 6 yaralı

İstanbul Bakırköy'de akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E-5 Karayolu Şirinevler istikametinde seyir halinde olan Muhammet İ. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen bir motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüjü aşarak yan yola geçti ve hızını alamayarak kaldırımdaki bir kafeye daldı.

Kafede can pazarı

Otomobilin bir anda içeri girmesiyle kafede bulunan müşteriler büyük bir şok ve panik yaşadı. Kazada araç sürücüsü Muhammet İ. ile o sırada kafede oturan 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık personeli sevk edildi.

Hayati tehlikeleri bulunmuyor

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakletti. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kafenin içine kadar giren otomobil çekici yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.