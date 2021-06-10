Müge Anlı'daki tandır cinayetinde tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı! 22 gündür aranan çiftin cesedi o ismin evinde...

Müge Anlı'daki tandır cinayetinde tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı! 22 gündür aranan çiftin cesedi o ismin evinin bahçesinde bulundu. Son dakika haberine göre günlerdir aranan eski eşler Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Müge Anlı canlı yayınına katılan Yusuf Turhan, kayıp babasıyla ilgili iddialarla gündemi sarsarken ortaya çıkan acı gerçekle kahroldu.

Muhabir, beton zeminin kırıldığı bilgisini verdi. Kömürlükten görüntüler yansıdı ve öldürülen çift cenaze nakil aracına koyuldu ardından da Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

İşte Müge Anlı'daki tandır cinayetinin detayları...