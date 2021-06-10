Çeşme Belediyesi sit alanını çöplüğe çevirdi!

Turizm cenneti olarak bilinen İzmir Çeşme’den endişe yaratan görüntüler geldi. Çeşme Belediyesi'nin, sit alanı olan bölgeye yasak olmasına rağmen çöp dökmesi canlı yayında saniye saniye görüntülendi. Çöplerin yangını tetiklediği ve zaman zaman yangınlar yaşandığı belirtildi.