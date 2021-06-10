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Çeşme Belediyesi sit alanını çöplüğe çevirdi!

Çeşme Belediyesi sit alanını çöplüğe çevirdi!
10.06.2021 12:02
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Turizm cenneti olarak bilinen İzmir Çeşme’den endişe yaratan görüntüler geldi. Çeşme Belediyesi'nin, sit alanı olan bölgeye yasak olmasına rağmen çöp dökmesi canlı yayında saniye saniye görüntülendi. Çöplerin yangını tetiklediği ve zaman zaman yangınlar yaşandığı belirtildi.


İzmir Çeşme'de çevre kirliliği görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Sit alanı olduğu bilinen bölgenin Çeşme Belediyesi tarafından yıllardır çöplük olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Çöp dökümünün yasak olduğu bölgede kaçak dökümlerin devam ettiği görüldü. Yangın tehlikesinin de olduğu bölgede canlı yayında Çeşme Belediyesi aracının çöp dökme anı saniye saniye görüntülendi. Kirliliğin yangını tetiklediği ve zaman zaman yangın görüldüğü bildirildi.
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