Müge Anlı'daki tandır cinayetinde tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı! 22 gündür aranan çiftin cesedi o ismin evinde...
Müge Anlı'daki tandır cinayetinde tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı! 22 gündür aranan çiftin cesedi o ismin evinin bahçesinde bulundu. Son dakika haberine göre günlerdir aranan eski eşler Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Müge Anlı canlı yayınına katılan Yusuf Turhan, kayıp babasıyla ilgili iddialarla gündemi sarsarken ortaya çıkan acı gerçekle kahroldu.
Diğer yandan, çifti Müge Anlı'nın programında da aranmıştı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınları ile iletişime geçti. Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ın çelişkili ifadeleri sonrası ekipler, takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama çalışması yaptı.
ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ BETON KALIBI İÇİNDE TANDIRDA BULUNDU
Kadavra köpeği ile yapılan aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kürek yardımı ile kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin öldürüldükten sonra çuval ile tandırın içine atıldığı tespit edildi. Tandır içinden çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Müge Anlı'nın 'Kasımpaşa Canavarı' benzetmesi yaptığı seri katil olayında çiftin acı sonu Türkiye gündeminde yerini alırken, Müge Anlı'daki tandır cinayetinin detayları da merak konusu oldu. Müge Anlı'nın tandır cinayeti olayının başında bahsettiği, "Kasımpaşa Canavarı", 1976 yılında Türkiye'de bir ilk olarak 'seri katil cinayeti' başlıklarıyla gündemde yer almıştı... Tüm cinayetlerin Kasımpaşa semtinde geçmesinden dolayı da seri katilin adı "Kasımpaşa Canavarı" olarak biliniyor.