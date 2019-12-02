Müge Anlı'da son dakika Mehmet Avcı gelişmesi! Vahşi cinayetin tanığından şok açıklama: 'Seslerini duyunca... 02.12.2019 13:20

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Mehmet Avcı cinayeti gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan başarılı isim Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında stüdyoyu karıştıran Mehmet Avcı olayında Hasan Hüseyin Özkan'ın açıklamaları kafa karıştırdı. Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde öldürüldü. Avcı cinayetinin arkasından çeşitli iddialar gündeme geldi. şüpheli bir şekilde öldürülen Mehmet Avcı cinayetinin sır perdesi aralanmaya başlarken, geçtiğimiz günlerde Bekçi Ahmet'in uygunsuz fotoğraflarla tehdit ederek ahlaksız teklifte bulunduğu iddiası gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında Hasan Hüseyin Özkan, cinayet gecesi Mehmet Avcı'nın evinin çevresinden gelen sesleri aktardı.