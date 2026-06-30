Depozito İade Sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde başlayacak

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 22:51 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 22:56

1 Temmuz İtibarıyla Türkiye Genelinde Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uzun süredir hazırlıklarını titizlikle yürüttüğü Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde resmen uygulamaya konuluyor. Çevre kirliliğinin önüne geçmeyi ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı hedefleyen bu dev proje, Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesinde eş zamanlı olarak hayata geçirilecek.

Şişe ve Kutu Başına 1 TL Nakit Destek

Yeni sistemle birlikte, üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları artık birer ekonomik değere dönüşüyor. Vatandaşlar, tükettikleri içeceklerin ambalajlarını çöpe atmak yerine belirlenen iade noktalarına teslim ettiklerinde, ambalaj başına anında 1 TL kazanacak. Bu sayede hem doğa korunacak hem de sıfır atık hareketi toplumsal tabana yayılacak.

Kazanılan Paralar Mobil Cüzdandan ATM'ye Aktarılabilecek

Sistemin işleyişi ve ödüllendirme mekanizması ise tamamen dijital altyapı üzerinden yürütülecek. İade noktalarında teslim edilen her ambalajın bedeli, vatandaşların DOA mobil uygulaması üzerinde yer alan dijital cüzdanlarına anında aktarılacak. Dijital cüzdanda biriken bu tutarlar, kullanıcılar tarafından isteğe bağlı olarak doğrudan banka hesaplarına transfer edilebilecek, ATM'lerden nakit olarak çekilebilecek ya da günlük alışverişlerde nakit yerine kullanılabilecek.