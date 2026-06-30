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Depozito İade Sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde başlayacak

Depozito İade Sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hayata geçirdiği sistemle 1 Temmuz itibarıyla DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade noktalarına getiren vatandaşlar, ambalaj başına 1 TL kazanacak.

1 Temmuz İtibarıyla Türkiye Genelinde Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının uzun süredir hazırlıklarını titizlikle yürüttüğü Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde resmen uygulamaya konuluyor. Çevre kirliliğinin önüne geçmeyi ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı hedefleyen bu dev proje, Türkiye'nin 81 ili ve 973 ilçesinde eş zamanlı olarak hayata geçirilecek.

Şişe ve Kutu Başına 1 TL Nakit Destek

Yeni sistemle birlikte, üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları artık birer ekonomik değere dönüşüyor. Vatandaşlar, tükettikleri içeceklerin ambalajlarını çöpe atmak yerine belirlenen iade noktalarına teslim ettiklerinde, ambalaj başına anında 1 TL kazanacak. Bu sayede hem doğa korunacak hem de sıfır atık hareketi toplumsal tabana yayılacak.

Kazanılan Paralar Mobil Cüzdandan ATM'ye Aktarılabilecek

Sistemin işleyişi ve ödüllendirme mekanizması ise tamamen dijital altyapı üzerinden yürütülecek. İade noktalarında teslim edilen her ambalajın bedeli, vatandaşların DOA mobil uygulaması üzerinde yer alan dijital cüzdanlarına anında aktarılacak. Dijital cüzdanda biriken bu tutarlar, kullanıcılar tarafından isteğe bağlı olarak doğrudan banka hesaplarına transfer edilebilecek, ATM'lerden nakit olarak çekilebilecek ya da günlük alışverişlerde nakit yerine kullanılabilecek.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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