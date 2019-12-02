Yunanistan’ın provokatif adımları, Türkiye ve Libya’nın Doğu Akdeniz’de Rumların ve uluslararası güçlerin oyunun bozacak mutabakat muhtırasına imza atmasıyla daha da şiddetlendi. Türkiye ve Libya’nın Akdeniz’deki etkinliğini artıracak münhasır bölge anlaşmasının ardından Atina, Hafter terör örgütü ile masaya oturdu. Anlaşmaya göre Yunanistan merkezli LEEAD Danışmanlık Şirketi Hafter’in işgali altındaki Bingazi’nin yeniden yapılandırılmasında söz sahibi olacak. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Özügergin'in çarpıcı açıklamaları...
Yunanistan'dan provokatif hamle! Yunanistan Libya'daki Hafter terör örgütüyle masaya oturdu02.12.2019 13:10
- Kanal İstanbul'u eleştiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'na İlber Ortaylı'nın o sözleri hatırlatıldı!
- Müge Anlı'da son dakika Mehmet Avcı gelişmesi! Vahşi cinayetin tanığından şok açıklama: 'Seslerini duyunca...
- Yunanistan'dan provokatif hamle! Yunanistan Libya'daki Hafter terör örgütüyle masaya oturdu
- PKK/YPG'ye darbe üstüne darbe! Son bir ayda 86 terörist etkisiz hale getirildi!
- Son dakika: Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 11 ölü, 20'den fazla yaralı | İlk görüntüler
- ''Türkiye'de can güvenliği yok'' diyenlere turistlerden cevap
- Sobasını tinerle yakmak isterken alev alev yandı!
- Esenyurt'ta minibüsçü dehşeti! ''Tehlikeli araç kullanıyorsunuz'' diyen 2 kıza şoförden darp kamerada
- Başkan Erdoğan’ın Londra maratonu başlıyor! Yarın yola çıkacak
- Türkiye'nin hamlesi Yunan medyasını şaşkına çevirdi: Türkiye’den Doğu Akdeniz’de şah mat
- İzmir'in Konak ilçesinde kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü
- Son dakika: TEM’de otomobil kamyona arkadan çarparak takla attı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.