Yunanistan'dan provokatif hamle! Yunanistan Libya'daki Hafter terör örgütüyle masaya oturdu 02.12.2019 13:10

Yunanistan’ın provokatif adımları, Türkiye ve Libya’nın Doğu Akdeniz’de Rumların ve uluslararası güçlerin oyunun bozacak mutabakat muhtırasına imza atmasıyla daha da şiddetlendi. Türkiye ve Libya’nın Akdeniz’deki etkinliğini artıracak münhasır bölge anlaşmasının ardından Atina, Hafter terör örgütü ile masaya oturdu. Anlaşmaya göre Yunanistan merkezli LEEAD Danışmanlık Şirketi Hafter’in işgali altındaki Bingazi’nin yeniden yapılandırılmasında söz sahibi olacak. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Özügergin'in çarpıcı açıklamaları...