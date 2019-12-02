Kanal İstanbul'u eleştiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'na İlber Ortaylı'nın o sözleri hatırlatıldı! 02.12.2019 14:07

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul hakkındaki skandal açıklamalarına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağıyor. Bazı kullanıcılar, Kanal İstanbul için ‘Cinayettir’ açıklaması yapan Ekrem İmamoğlu’na Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın açıklamalarını hatırlattı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümetin İstanbul Boğazı'nda yapacağı Kanal İstanbul projesi hakkında skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Göreve geldiği günden bu yana halka hizmet yapacağına tüm hizmetleri engellemeye çalışan İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için, "İstanbul'a ihanet projesi bile değil çok net bir cinayet projesidir. İstanbul'un böyle bir önceliği yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

İLBER ORTAYLI'NIN AÇIKLAMALARI HATIRLATILDI

İmamoğlu'nun bu çok tartışılacak açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanırken, bazı hesaplar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Kanal İstanbul hakkındaki açıklamalarını hatırlattı.

İlber Ortaylı, Kanal İstanbul'un yapılmasının önemini vurgulayarak, "Zaten Lozan çok değişti. Daha da değişecek. Montrö, Lozan'ın tashihi demektir. Daha da tashih edilecek. Çünkü İstanbul Boğazı'ndan bu kadar silip geçemezsin. Aksi takdirde her gün deniz kazaları olur. Bundan sonraki ciddi bir hükümetin programı o Çılgın Kanal denen kanalın yapılmasıdır. Çılgın Kanal bu hükümet istedi diye 'çılgın' değil o. Onu aklı başında jeologlar bu işin lazım olduğunu söylüyorlar. Çok önemli çünkü İstanbul Boğazı milletlerarası bir trafiğe müsait değildir" ifadelerini kullanmıştı.