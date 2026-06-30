Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 14:19

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alınırken, kooperatifteki bilgisayar ve dosyalara da incelenmek üzere el konuldu.

KOOPERATİFE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alındı.

SORUŞTURMA ŞİKAYETLER ÜZERİNE BAŞLATILDI

Soruşturmanın, kooperatifte belgesiz ve makbuzsuz şekilde ekspertiz ücreti alındığı, ayrıca görev ve yetkinin kişisel çıkar amacıyla kullanıldığı yönündeki şikayetler üzerine başlatıldığı öne sürüldü.

BİLGİSAYAR VE DOSYALARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından kooperatifte bulunan bilgisayar ve dosyalara incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan Hüsnü Öten'in İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.