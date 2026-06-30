ABD-İran hattında 'Doğrudan temas' bilmecesi! Katar'dan açıklama: 'Doha'da planlanan bir görüşme yok'
BD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın talebi üzerine Doha'da bir görüşme gerçekleştirilecek" yönündeki iddiasına, hem ev sahibi Katar'dan hem de Tahran yönetiminden peş peşe yalanlama mesajları geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in Doha'da bulunduğunu doğruladı; ancak iki ismin sadece Katarlı ve Pakistanlı arabulucularla bir araya geleceğini, ABD ile İran arasında doğrudan planlanmış bir görüşme olmadığını net bir dille açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakei iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı: "Heyetimizin Doha ziyaretiyle Amerikalı yetkililerin gelişinin hiçbir ilgisi yoktur. Gelecek günlerde Amerikan tarafıyla hiçbir düzeyde müzakere toplantısı gerçekleştirmeyeceğiz."
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber