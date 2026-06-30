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İki ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

İki ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

Düzce merkezli yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa ile birlikte eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 13 zanlı kıskıvrak yakalandı.

İki İlde Eş Zamanlı Baskın

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve olası eylemlerinin engellenmesi amacıyla düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere Düzce ve Bursa'da eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Özel Harekat Polisleri Destek Verdi

Polis Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği nefes kesen operasyonlarda, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 13 zanlı kıskıvrak yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edildi.

Mücadele Kararlılıkla Sürecek

Operasyonun ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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