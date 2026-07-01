Denizli'de husumetliler buluşmasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 00:22 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 00:24

Baraj Yolunda Husumet Buluşması Kanlı Bitti

Denizli'nin Aktepe Mahallesi, Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti yolu üzerinde meydana gelen olayda, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki grup yol üzerinde buluştu. Grupların araçlarla geldiği bölgede başlayan sözlü tartışma, kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında taraflardan biri, yanında getirdiği tabancayla husumetlilerinin üzerine peş peşe ateş açtı.

Bilal Erten Olay Yerinde Can Verdi

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, vücuduna mermi isabet eden Bilal Erten'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada mermilerin hedefi olan ve yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mazlum K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bilal Erten'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya Karışan 5 Şüpheli Gözaltında

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ve detaylı inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve incelenen kamera kayıtları doğrultusunda, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.