Müge Anlı 2 Aralık canlı yayınında son dakika Mehmet Avcı gelişmesi! O isimden cinayet gecesiyle ilgili şok açıklama!
Müge Anlı canlı yayınında son dakika Mehmet Avcı cinayeti gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan başarılı isim Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında stüdyoyu karıştıran Mehmet Avcı olayında Hasan Hüseyin Özkan'ın açıklamaları kafa karıştırdı. Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde öldürüldü. Avcı cinayetinin arkasından çeşitli iddialar gündeme geldi. şüpheli bir şekilde öldürülen Mehmet Avcı cinayetinin sır perdesi aralanmaya başlarken, geçtiğimiz günlerde Bekçi Ahmet'in uygunsuz fotoğraflarla tehdit ederek ahlaksız teklifte bulunduğu iddiası gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında Hasan Hüseyin Özkan, cinayet gecesi Mehmet Avcı'nın evinin çevresinden gelen sesleri aktardı. İşte 2 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar!
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Bağ evinde öldürülen Mehmet Avcı'nın komşusu Hasan Hüseyin Özkan, cinayet gecesine ait çarpıcı açıklamalarda bulundu! Mehmet Avcı'yı kim ya da kimler öldürdü? Müge Anlı'da aralanan sır cinayette ortaya atılan iddialar oldukça şaşırtıcı! İşte 2 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!
Müge Anlı ve ekibinin ulaştığı Hasan Hüseyin Özkan, cinayet gecesi yaşananları anlattı. Televizyon ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün de Mehmet Avcı cinayeti işlenmeye devam edildi.
Sırlarla dolu bir cinayet olarak değerlendirilen Mehmet Avcı olayı, her bir satırı ile de yasak aşk ve şantaj içeriyor. Bilindiği gibi, 62 yaşındaki Mehmet Avcı, 2017 yılında öldürülmüş; ancak cinayeti işleyen kişi bulunamamıştı. Olayla ilgili baş şüpheli olan Bekçi Ahmet ise 9 ay cezaevinde kalmıştı.
Televizyon ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün de Mehmet Avcı cinayeti işlenmeye devam edildi. Sırlarla dolu bir cinayet olarak değerlendirilen Mehmet Avcı olayı, her bir satırı ile de yasak aşk ve şantaj içeriyor. Bilindiği gibi, 62 yaşındaki Mehmet Avcı, 2017 yılında öldürülmüş; ancak cinayeti işleyen kişi bulunamamıştı. Olayla ilgili baş şüpheli olan Bekçi Ahmet ise 9 ay cezaevinde kalmıştı. Tatlı ile Sert'te geçtiğimiz haftadan bu yana Mehmet Avcı cinayeti aydınlatılmaya çalışılırken Bekçi Ahmet tarafından yapıldığı iddia edilen 'fotoğraflı şantaj' konusu, olayı bambaşka bir yere çevirmişti.
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