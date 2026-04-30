Mobilya yüklü tır küle döndü: Canını kurtaran sürücüden tamirciye suç duyurusu

Samsun'da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 29 Nisan 2026 günü saat 01.10 sıralarında Samsun-Ankara karayolu Tekeli mevkisinde seyir halinde olan Azerbaycan uyruklu İbrahim Semed (61) idaresindeki mobilya yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle çekici kısmından yanmaya başladı. Dikiz aynasından alevlerin yükseldiğini fark eden talihsiz sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek kendini son anda dışarı atmayı başardı.

Pasaportu ve telefonu araçta yandı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak yangın sonrası tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Canını zor kurtaran sürücü Semed, araçtaki pasaportu, cep telefonu ve özel eşyalarının da küle döndüğünü belirterek yaklaşık 2 milyon lira zararının olduğunu ifade etti.

"Öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla suç duyurusu

Olayın ardından Samsun Adliyesine giden İbrahim Semed, yangından sadece 4 saat önce Trabzon Köprübaşı'nda aracına bakım yaptırdığını söyledi. Yangının elektrik aksamındaki bir hatadan kaynaklandığını iddia eden sürücü, tamirci hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere "mala zarar verme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.