Bayrampaşa’da eski çalışan dehşeti: İş görüşmesine gelen masum adam vuruldu!

İstanbul Bayrampaşa'da geçtiğimiz Cumartesi günü akılalmaz bir silahlı saldırı yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay, Kocatepe Mahallesi'ndeki Kuru Gıda Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce ihtar çekerek işten ayrılan Zafer Ç. ile eski iş yeri sahipleri Kemal O. ve babası Hüseyin Oduncu arasında davalık oldukları bir husumet başladı. Bu meseleyi konuşmak üzere Zafer Ç.'nin yeni açtığı dükkana giden baba ve oğlu, ofiste gerginliğe neden oldu.

Masum vatandaş kurşunların hedefi oldu

İş yerinde çıkan ilk kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı ancak öfkeleri dinmeyen baba ve oğlu bir süre sonra tekrar dükkana geldi. Yeniden alevlenen kavga sırasında silahını çeken Hüseyin Oduncu, rastgele ateş açtı. O esnada dükkan sahibiyle kavgayla hiçbir ilgisi bulunmayan ve sadece iş görüşmesi yapmak için orada bulunan Adem Ç., kurşunların hedefi olarak kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırgan Metris Cezaevine gönderildi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Adem Ç.'yi ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin Oduncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anlarıyla ilgili savcılık soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.