Bornova'daki feci TIR kazası kamerada

Dehşet Anları Saniye Saniye Kaydedildi

Bornova ilçesinde 10 aracın birbirine girdiği feci kazanın boyutu, bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle netleşti. Görüntülerde, hızla ilerleyen tırın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kendi istikametindeki araçlara şiddetle çarptığı görülüyor. Hızını alamayan dev aracın refüjü parçalayıp karşı yöne geçerek diğer araçları altına alıp sürüklediği anlar facianın vahametini gözler önüne serdi.

Bir Polis Şehit, İki Sivil Ölü

Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada acı bilanço netleşti. Görevli polis aracının da hedef olduğu çarpışmada bir polis memuru şehit düşerken, iki sivil vatandaş da olay yerinde hayatını kaybetti.