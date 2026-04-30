CANLI YAYIN
Geri
Bornova'daki feci TIR kazası kamerada

İzmir'in Bornova ilçesinde bir polisin şehit olduğu, toplam üç kişinin yaşamını yitirdiği zincirleme kazanın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, kontrolden çıkan tırın refüjü aşarak karşı şeritteki araçları önüne katıp sürüklediği dehşet dolu dakikalar saniye saniye kaydedildi.

Dehşet Anları Saniye Saniye Kaydedildi

Bornova ilçesinde 10 aracın birbirine girdiği feci kazanın boyutu, bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle netleşti. Görüntülerde, hızla ilerleyen tırın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kendi istikametindeki araçlara şiddetle çarptığı görülüyor. Hızını alamayan dev aracın refüjü parçalayıp karşı yöne geçerek diğer araçları altına alıp sürüklediği anlar facianın vahametini gözler önüne serdi.

Bir Polis Şehit, İki Sivil Ölü

Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada acı bilanço netleşti. Görevli polis aracının da hedef olduğu çarpışmada bir polis memuru şehit düşerken, iki sivil vatandaş da olay yerinde hayatını kaybetti.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle