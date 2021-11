Mimar Başak Cengiz'in öldürülme anı görüntülerinden sonra katil Can Göktuğ Boz'un babası konuştu: Hakim karşısında gülüyordu!

Ataşehir'de tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz, Türkiye'yi yasa boğdu. Katil Can Göktuğ Boz, ifadesinde moralinin bozuk olduğunu birini öldürmek istediğini ancak erkeğin kendisine karşılık verebileceği için kadın seçtiğini söylemişti. Vahşetle ilgili Can Göktuğ Boz'un babası ilk kez konuştu. Genç kızın ailesi için kahrolduğunu belirten baba, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim diyor ki 'Sen mi öldürdün?', 'Evet, hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor." dedi.