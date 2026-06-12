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Samsun'da telsiz düzenekli masaj salonuna fuhuş baskını!

Samsun'da telsiz düzenekli masaj salonuna fuhuş baskını!

Samsun'da bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda telsiz düzeneği ve çok sayıda suç unsuru materyal ele geçirildi.


MASAJ SALONUNA FUHUŞ BASKINI: TELSİZLİ ÖNLEM BİLE KURTARAMADI!

Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir spa merkezine, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. "Fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla yürütülen operasyonda, G.K., H.D. ve Y.G. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanmamak İçin Telsiz Kullanmışlar

Soruşturma derinleştirildikçe dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 12 mağdur kadın ve 47 bilgi sahibi erkeğin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. İş yerinde yapılan aramalarda; çalışanların polise yakalanmamak için haberleşmede kullandıkları 9 adet el telsizi, 3 adet hesap ajandası, 2 adet kurusıkı tabanca ve 49 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheliler Adliyede

Operasyon sırasında el konulan cep telefonları ve güvenlik kamerası kayıt cihazları incelenmek üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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