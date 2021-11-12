Haberler Haber Videoları Bakan Kurum Meclis'te HDP'li vekillere haddini bildirdi

Bakan Kurum Meclis'te HDP'li vekillere haddini bildirdi

Bakan Kurum Meclis'te HDP'li vekillere haddini bildirdi
12.11.2021 15:08 - Son Güncelleme: 12.11.2021 15:10
Ana Sayfa 00:57
Türkiye'nin en uzun...
Ana Sayfa 00:51
Uyuşturucu satıcıları...
Ana Sayfa 01:14
Otobüs şoförüne bıçaklı...
Ana Sayfa 01:06
AFAD duyurdu! Malatya'da 4.7...
Ana Sayfa 00:30
AFAD duyurdu! 4.7 büyüklüğünde...
Ana Sayfa 03:06
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde...
Ana Sayfa 00:50
Alişan ve eşi Buse Varol'un...
Ana Sayfa 00:59
Ormanda aranan Esra, kent...
Ana Sayfa 01:29
Atatürkçülük adı altında İslam...
Ana Sayfa 00:28
Sibel Can'ın eski eşi Hakan...
Ana Sayfa 05:40
Ölüm haberi için anons çeken...
Ana Sayfa 06:47
İşçiye fazladan 456 lira ödeme...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bürokrat atamalarına ilişkin iftiralarına yönelik olarak "Bakanlığımızda zaman zaman yaptığımız atamaları başka yerlere çeken bir anlayışla karşı karşıyayız. Bir kere bu soruyu soran Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, önce şunu söylemek isterim. Sırtını vesayete, cuntaya, mafyaya, FETÖ'ye, PKK'ya dayayıp, millete parmak sallama dönemi bitmiştir, efendilik yapma dönemi bitmiştir. Bunu da AK Parti bitirmiştir." dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA