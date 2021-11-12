Samuray kılıcı ile Başak Cengiz’i katleden Can Göktuğ Boz’un babası konuştu: Hakim karşısında gülüyordu!

Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor. Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor, ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok. Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Bu normal bir kadın cinayeti de değil." ifadelerini kullandı.