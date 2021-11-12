Samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'un babası konuştu: Hakim karşısında gülüyordu!
Ataşehir'de tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz, Türkiye'yi yasa boğdu. Katil Can Göktuğ Boz, ifadesinde moralinin bozuk olduğunu birini öldürmek istediğini ancak erkeğin kendisine karşılık verebileceği için kadın seçtiğini söylemişti. Vahşetle ilgili Can Göktuğ Boz'un babası ilk kez konuştu. Genç kızın ailesi için kahrolduğunu belirten baba, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim diyor ki 'Sen mi öldürdün?', 'Evet, hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor." dedi.
Ataşehir'de meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Can Göktuğ Boz, yolda yürüyen Mimar Başak Cengiz'i (28) takip ettikten sonra çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.
Saldırı sonrası kanlar içinde kalan Başak Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
VAHŞET ANLARI KAMERADA
Saldırı sonrası polisin yaptığı operasyonla evinde gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklandı. Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
KATİLİN BABASI ANLATTI
Katıldığı bir televizyon programında Can Göktuğ Boz'un babası Ali Boz, oğlunu anlattı. Genç kızın ailesi için kahrolduğunu söylerken gözyaşlarını tutamayan Ali Boz, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm.