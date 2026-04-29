Mersin’de metal kolili uyuşturucu sevkiyatına engel: 111 bin adet hap ele geçirildi

Özel bölmeler deşifre edildi Mersin'de uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında dev bir operasyona imza atıldı. Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden emniyet birimleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Akdeniz ilçesinde bulunan bir iş yeri mercek altına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Metal kolilerin içinden zehir fışkırdı

İş yerinde yapılan detaylı aramalarda, şüphelilerin dikkat çekmemek için hazırladığı metal saçtan yapılmış 4 adet dev koli bulundu. Ekipler tarafından açılan sandıkların içine gizlenmiş halde tam 111 bin 700 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Zehir tacirlerinin sevkiyatı gizlemek için başvurduğu bu yöntem narkotik polisinin dikkati sayesinde engellenmiş oldu. Operasyon anında iş yerinde bulunan ve uyuşturucu trafiğini yönettikleri iddia edilen C.D. ve A.Y.D. kıskıvrak yakalandı.

Zehir tacirleri tutuklandı

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Nakletme ve Depolama" suçlarından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan C.D. ve A.Y.D. cezaevine gönderilirken, emniyet yetkilileri kent genelinde uyuşturucuyla mücadelenin artarak devam edeceğini bildirdi.