Güngören'de iş makinesi dehşeti: Yokuşta geri kayıp binaya ve araçlara çarptı

Yokuşta kontrolü kaybetti

İstanbul Güngören'de bugün öğle saatlerinde inşaat çalışmalarının sürdüğü bir sokakta can pazarı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Merkez Mahallesi Öz Sokak üzerinde bulunan bir inşaata yük taşıyan iş makinesi, yokuş yukarı çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle geri kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği dev makine, sokak üzerinde park halinde bulunan bir hafif ticari araca ve yol kenarındaki binaya çarparak devrildi.

"Bir ses duyduk, dışarı fırladık"

Kaza sırasında sokaktaki ofislerinde çalışan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Olayın görgü tanıklarından esnaf Ramazan Aykut, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: "İçeride grafik tasarım çalışması yaparken korkunç bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda iş makinesinin binaya yaslandığını gördük. Operatör içeride sıkışmıştı, hemen koşup dışarı çıkmasına yardımcı olduk. Şükür ki kimsenin burnu kanamadı ama hasar büyük."