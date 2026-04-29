Diyarbakır’da otomobil takla attı: 7’si çocuk 10 yaralı

Bağlar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu can pazarı yaşandı. Aynı araçta bulunan 10 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batıkarakoç Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki boşluğa düşerek takla attı. Çarpmanın şiddetiyle metal yığınına dönen otomobilde büyük can pazarı yaşandı.

Ekipler seferber oldu

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla tek tek çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede, aynı otomobilin içerisinde 7'si çocuk olmak üzere toplam 10 kişinin bulunduğu tespit edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bunlar da Var

Amasya'da TIR devrildi: 1 ölü var
Amasya'da TIR devrildi: 1 ölü var
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e 'Basın özgürlüğü' ayarı: "Eski Türkiye artık yok!"
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e 'Basın özgürlüğü' ayarı: "Eski Türkiye artık yok!"
Bartın'da otobüs kazası kamerada: 44 yaralı
Bartın'da otobüs kazası kamerada: 44 yaralı
Bursa Gürsu'da avukat cinayeti kamerada
Bursa Gürsu'da avukat cinayeti kamerada

