Diyarbakır’da otomobil takla attı: 7’si çocuk 10 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batıkarakoç Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki boşluğa düşerek takla attı. Çarpmanın şiddetiyle metal yığınına dönen otomobilde büyük can pazarı yaşandı.

Ekipler seferber oldu

Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla tek tek çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede, aynı otomobilin içerisinde 7'si çocuk olmak üzere toplam 10 kişinin bulunduğu tespit edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.