Mermer yüklü tır dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Mut-Karaman karayolunda yapımı süren kaçış rampasına çarpan tırdaki dev mermerler, işçi minibüsünün üzerine devrildi.

Mersin'in Mut ilçesinde, Mut-Karaman karayolu Burunköy mevkiinde D-715 karayolu üzerinde dehşet verici bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaman istikametinden Mut yönüne seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 42 AZN 478 plakalı ham mermer yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak o sırada yapımı devam eden ve işçilerin çalıştığı kaçış rampasına çarptı.

Mermerler minibüsü paramparça etti

Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesinde bulunan dev ham mermer blokları yerinden koparak, rampada çalışan işçilerin hemen yan tarafa park ettiği servis minibüsünün üzerine savruldu. Mermerlerin altında kalarak parçalanan minibüsün içerisinde bulunan işçilerden 38 yaşındaki Zafer Gezer, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazada tır şoförü Y.G. ile işçiler B.Ç. ve M.T.D. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

