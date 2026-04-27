Motosikletiyle durağa savruldu: Feci kazada sürücü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan otomobilin arkadan çarptığı motosiklet, otobüs durağına fırladı. Kazada sürücü vefat etti.

İstanbul Beyoğlu'nda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bir kişinin hayatına mal olurken üç kişinin de yaralanmasına yol açtı. Bedrettin Mahallesi'nde seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen R.A. idaresindeki motosiklete henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hakimiyetini kaybeden motosiklet, metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki otobüs durağına daldı.

Durakta bekleyenlerin üzerine savruldu

Kaza sırasında motosikletin üzerine savrulduğu durakta otobüs bekleyen vatandaşlar büyük korku yaşadı. Motosikletin çarpması sonucu duraktaki N.E.A. ve A.Y. ile motosikletteki yolcu B.Ü. yaralanırken, sürücü R.A. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüyü ve diğer 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti.

Sürücü kurtarılamadı, otomobil sahibi tutuklandı

Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü R.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada asli kusurlu bulunan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralıların tedavilerine ise devam edildiği öğrenildi.

