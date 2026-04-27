Gaziantep’te korkunç kaza: Otomobil 25 metreden dereye uçtu

İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil metrelerce yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi İdilli Mahallesi'nde öğleden sonra meydana gelen kazada, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu İbrahim Dib (24) idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yaklaşık 25 metre yükseklikteki şarampolden aşağıda bulunan dereye yuvarlandı.

Ekipler zamanla yarıştı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağına inen itfaiye erleri, hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışan yaralı sürücü İbrahim Dib'i çıkarmak için zamanla yarıştı. Titiz bir çalışmanın ardından araçtan çıkarılan genç sürücü, sedyeyle yukarı taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

