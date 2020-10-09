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Manisa’da dehşete düşüren görüntü! Köpeği motosiklete bağlayıp koşturdular

Manisa’da dehşete düşüren görüntü! Köpeği motosiklete bağlayıp koşturdular
09.10.2020 23:17

Manisa’da motosikletli iki kişi tasmasından tuttukları pitbull cinsi köpeği görenlerin şaşkın bakışları arasında kilometrelerce koşturdu. Köpeğin oldukça zorlandığı görülürken durumu gören vatandaşlar olaya tepki gösterdi.


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