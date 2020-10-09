Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'dan skandal paylaşım: "Tehditler savurarak geziyor"

Aleyna Çakır'ın (Sema Esen) Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir evde şüpheli bir şekilde ölümü tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tehdit gibi paylaşım ise tüm dikkatleri birden üzerine çekti. Çakır'ın memleketi olan Kırşehir'e giden ve kent levhası önünde fotoğraf çektiren Ümitcan Uygun'un o paylaşımı tepkiye neden oldu. Söz konusu paylaşımların ardından Aleyna Çakır'ın annesi Hatun Esen ve babası Mehmet Esen ATV'ye konuştu.