A Haber Türk dünyasına açılan sınır kapısında! Nahçıvan sınırındaki halk Bakü-Erivan gerilimine ne diyor?

A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ve kameraman Niyazi Kurt, Iğdır’ın Aralık ilçesine gitti. Aralık ilçesinde bulunan Dilucu Sınır Kapısı sadece Nahçıvan'a açılan bir kapı değil, Orta Asya’ya yani Türk dünyasına açılan bir kapı. Bir tarafta İran, diğer tarafta Ermenistan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti… A Haber, Bakü-Erivan gerilimine dair halkın nabzını tuttu. Peki, sınır halkı Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya ne diyor? İşte tüm detaylar...