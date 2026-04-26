Lüks otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Şişli Kadırgalar Caddesi'nde saat 18:45 sıralarında meydana gelen kazada heyecan dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 NPT 616 plakalı Tesla marka otomobil, manevra yapmaya çalıştığı sırada aynı yönde ilerleyen 34 MFG 920 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki kişiler yola savruldu.

Kasksız artçı yaralandı

Kazada motosikletin arkasında yolculuk eden ve kaskı bulunmayan bir vatandaş yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızlıca polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı şahsa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla bölgedeki en yakın devlet hastanesine sevki gerçekleştirildi.

Trafik kontrol altına alındı

Kaza nedeniyle Kadırgalar Caddesi üzerinde trafik akışı bir süreliğine durma noktasına geldi. Olay yerine gelen trafik polisleri, araçların çekilmesi ve kontrollü geçişin sağlanmasıyla trafiği normale döndürdü. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.