Maltepe’de yol kesme ve darp: Motosikletini bırakıp kaçmak zorunda kaldı

İstanbul Maltepe Başöğretmen Caddesi'nde 25 Nisan 2026 günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen olayda, trafikte başlayan bir tartışma adeta dehşet anlarına sahne oldu. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücü, aracını aniden önüne kıran kadın sürücüye tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın sürücü, otomobiliyle motosikletliye arkadan defalarca vurarak onu yoldan düşürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen grup sürücüye saldırdı

Yaşanan tehlikeli anları cep telefonuyla kaydeden motosikletli, kadın sürücü tarafından yolu kesilerek durduruldu. Kadın sürücü olay yerine polis çağırmak yerine eşini ve arkadaşlarını çağırdı. Kısa süre sonra bir araçla olay yerine gelen 4 saldırgan, motosiklet sürücüsüne küfürler ederek fiziki saldırıda bulundu. Boğazı sıkılan ve darbedilen sürücü, can güvenliğini sağlamak adına olay yerinden yaya olarak kaçmak zorunda kaldı.

Motosiklete el koyup rehin aldılar

Saldırgan grup, sürücüsünün kaçmasının ardından geride kalan motosiklete el koyarak aracı rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları karakola götürerek olaya müdahale etti. Karşılıklı şikayetlerin ardından emniyet güçleri, saldırı anına ait görüntüleri incelemeye alarak olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.