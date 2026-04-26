Gaziantep'te narkotik operasyonu: Tır dorsesinden onlarca kilo uyuşturucu çıktı

Emniyet ekiplerinin düzenlediği teknik takip sonrası durdurulan bir tırda, hassas burunlu köpeklerin yardımıyla 33 kilo skunk ve 450 gram esrar ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik başarılı bir operasyona imza attı. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları şüpheli bir tırı durdurarak arama başlattı.

Dedektör köpekler uyuşturucunun yerini tespit etti

Hassas burunlu dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda, tırın dorsesinde profesyonelce hazırlanmış bir gizli bölme (zula) tespit edildi. Yapılan detaylı incelemede bu bölmeye gizlenmiş halde 33 kilo 500 gram skunk ve 450 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Zehir taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Emniyet müdürlüğündeki yasal işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

