Lozan Antlaşması Yunanistan tarafından nasıl ihlal edildi? Prof. Dr. Selami Kuran A Haber'de anlattı

15.09.2020 23:06

Uluslararası Deniz Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran, Yunanistan'ın Lozan Antlaşması'nı nasıl ihlal ettiğini A Haber canlı yayınında anlattı. Prof. Dr. Kuran, "60'lı yıllardan itibaren Yunanistan ciddi bir şekilde 23 adanın 18'inde ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Deniz Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran, Yunanistan'ın Lozan Antlaşması'nı nasıl ihlal ettiğini A Haber canlı yayınında anlattı.

"60'LI YILLARDAN İTİBAREN..."

Yunanistan'ın yıllardır adalar üzerinden Lozan'ı ihlal ettiğini dile getiren Prof. Dr. Kura, "Gayri askeri şart hükmü ihlal edildiği zaman o antlaşmanın hükümleri boşlukta kalır." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Deniz Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran, "Yani bir anlamda; anlaşmalarla Yunanistan'a devredilen adaların hukuki statüsü şartlı egemenliğe tabidir. Yani oradaki şarta adaların gayri askeri statüde olması gerekir. 60'lı yıllardan itibaren Yunanistan ciddi bir şekilde 23 adanın 18'inde ihlal ediyor." şeklinde konuştu.