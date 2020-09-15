Sözcü Gazetesi'nden alçak algı operasyonu! Bir tweeti genelleştirip, Türkiye’yi çaresizmiş gibi göstermeye kalktılar

15.09.2020 22:26

Sözcü Gazetesi, koronavirüs salgını sürecinde zorunlu olarak başlatılan uzaktan eğitim programını, sosyal medyada bir kişinin paylaştığı tweet üzerinden karalayan bir habere imza attı. Bir tweeti genelleştirerek manşet yapan Sözcü, EBA’yı karalayıp Türkiye’yi çaresizmiş gibi göstermeye çalıştı.

Sözcü Gazetesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Korona pandemisi sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile başlattığı uzaktan eğitim programını, bir kişinin paylaştığı tweet üzerinden karalayan bir habere imza attı. "Evde internet yok bilgisayar yok, nasıl uzaktan eğitim olacak?" başlığıyla paylaşılan bir tweeti genelleştirerek manşet yapan gazete, EBA'yı karalayıp Türkiye'yi çaresizmiş gibi göstermeye çalıştı.

Oysa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle 900 bin sanal sınıfta eğitim verildiğini açıklamış ve eğitimin devam ettiğini duyurmuştu.



Selçuk, "EBA canlı sınıflar için günlük canlı ders kapasitemiz şu an için 900 bin sınıf. Bu demek oluyor ki 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor, eğitim devam ediyor. Sürece uyum sağlayan tüm çocuklarıma ve meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" demişti.





BİR TWEETİ GENELLEDİ

Sözcü Gazetesi ise "Evde internet yok bilgisayar yok, nasıl uzaktan eğitim olacak?" başlıklı bir haber hazırladı. Haberin dayandığı Twitter iletisinde şöyle yazıyordu: "Garsonluk yapıyorum yemekhanede. Şimdi uzaktan eğitim başladı. Okuyan 3 tane ilköğretim öğrencisi çocuğum var. Hepsi de canlı ders görmesi gerekiyor. Fakat evde ne internet ne de bilgisayar var. Nasıl ders alacak bu çocuklar bilmiyorum. Allah rızası için yardımcı olursan sevinirim."

Çaresizlikten atılan yardım amaçlı bu tweet genelleştirilerek Sözcü tarafından manşete taşındı. Gazete, böylelikle EBA TV ile yapılan uzaktan eğitimi bir sosyal medya iletisi üzerinden karalamaya kalktı.

Sözcü, iletiyi paylaşan muhalif bir siyasetçinin neler yazdığını da sayfasına taşıdı. O iletide de şunlar yazıyordu: "Dersler dört gün on line olacak. Aynı anda EBA TV'den yararlanması gereken üç çocuk, evde tek TV varsa ne yapacak? EBA TV nasıl izlenecek? Evde interneti olmayanlar eğitime nasıl erişecek?"

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği günlerde öğrenciler ve kamu sağlığı için zorunlu olan Eğitim Bilişim Ağı'nın bir genellemeyle karalanmaya ve çaresizlik algısının oluşturulmaya çalışılması 900 bin sanal sınıflık eğitim programına haksızlık olarak değerlendirildi.