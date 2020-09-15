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Antalya’da dev operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi

Antalya’da dev operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi
15.09.2020 23:20

Antalya’da 22 ayrı suça karışan silahlı suç şebekesine operasyon yapııldı. Antalya, Yalova ve İstanbul illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü, tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.


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