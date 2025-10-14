PODCAST CANLI YAYIN
Arnavutköy gişelerdeki ölümlü kaza kamerada!

Arnavutköy’de Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyere çarparak alev aldı. Feci kazada sürücü H.D. yaşamını yitirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.
H.D. yönetimindeki 34 GER 871 plakalı otomobil, Fatih gişelerine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyere çarptı.

Araç alev aldı, sürücü kurtarılamadı

Çarpmanın ardından otomobil alev alarak kısa sürede tamamen yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü ancak yapılan kontrolde sürücü H.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin hızla gişelere yaklaşarak bariyere çarptığı ve ardından alev aldığı görüldü.

