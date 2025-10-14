Sakarya’da çatıda tadilat sırasında yangın paniği

İZOLASYON KÖPÜKLERİ TUTUŞTU

Olay, Hendek ilçesi Yenimahalle'de bulunan 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat sırasında izolasyon malzemelerinin ısınması sonucu yangın çıktı.

EKİPLER KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak büyümeden söndürdü.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.