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Bursa'da zincirleme kazada 2 otomobil dereye uçtu: 6 yaralı

Bursa'da zincirleme kazada 2 otomobil dereye uçtu: 6 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün makas attığı öne sürülen otomobil, 2 otomobile çarptı. Makas atan otomobil ve çarptığı otomobillerden birinin dereye uçtuğu zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi. Makas atarak ilerlediği iddia edilen Veli Ç. yönetimindeki 16 CZA 40 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobile, ardından Hüseyin E. idaresindeki 16 BPR 766 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada 16 CZA 40 ve 16 BPR 766 plakalı otomobiller, çarpışmanın etkisiyle savrularak dereye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 CZA 40 plakalı otomobilin sürücüsü Veli Ç. ile yanındaki İsmail A., Eray I., Ramazan K., 16 BPR 766 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin E. ve beraberindeki Saadet E., AFAD ve itfaiye ekiplerince dereden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 6 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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