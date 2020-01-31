Haberler Video Koronavirüsü nasıl ortaya çıktı? Ünlü doktor Yavuz Dizdar A Haber canlı yayınında açıkladı
Koronavirüsü nasıl ortaya çıktı? Ünlü doktor Yavuz Dizdar A Haber canlı yayınında açıkladı

Koronavirüsü nasıl ortaya çıktı? Ünlü doktor Yavuz Dizdar A Haber canlı yayınında açıkladı

31.01.2020 13:58

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar Koronavirüsü'nün nasıl ortaya çıktığını ve arka perdesini A Haber'e anlattı. Dizdar virüsün abartıldığını ve ölenlerin tamamına yakınının altta yatan bir kalp hastalığında ya da yaş faktöründen ötürü kaybedildiğini belirtti. Ek olarak Dizdar olayın altında ekonomik ambargo olduğunu sözlerine ekledi.


Virüsün sağlıklı bir kişide grip gibi seyredeceğini belirten Doç. Dr. Yavuz Dizdar: "Biyolojik açıdan şuana kadar bu enfeksiyon bir sorun yaratmadıysa bundan sonra da yaratmaz. Ölümlü hadise sayısına baktığınızda bunların neredeyse hepsi altta yatan bir kalp hastalığı ya da yaş faktörüyle ilgilidir. Enfeksiyonun ölümcül olmasıyla ilgili değildir." dedi.

Olayın başka bir boyutunda aşı ve ekonomik ambargonun olduğuna değinen Dizdar: "Çin'de tam tatil ve yılbaşı öncesi zamanıdır. Onların ekonomilerini durdurmak için bir atılmış bir adım olması muhtemeldir. Ekonomi dediğiniz durum paranın olmaması değil, para döngüsünün olmamasıdır. Çin şuan pratik olarak para döngüsünü durdurmuş durumdadır. Ortada bulaşacak bir şey yok. Bu kadar süreye rağmen hala bu seviyelerde kalmışsa mevcut olan şey yalnızca Çin'in ev ödevini yapmasından dolayıdır." ifadesini kullandı.

"VİRÜSLE KARŞILAŞANLAR BAĞIŞIKLIK KAZANACAKTIR"
Doç. Dr. Yavuz Dizdar: "İnsanların bağışıklanmaları için bir süre geçecektir ve bu virüsle karşılaşanlar mutlaka bağışıklıklarını kazanacaklar. 10 gün içerisinde antikor düzeyi oluşur, 3-4 gün içerisinde de semptomlar kalkar ve hastalık ortadan kaybolur." dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları