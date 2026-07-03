Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 10:19

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca devlet memuru, sözleşmeli personel ve memur emeklisinin maaş hesaplarını doğrudan değiştirecek olan haziran ayı enflasyon rakamlarını resmen ilan etti. Ekonominin odağındaki verilere göre enflasyon, haziran ayında aylık bazda yüzde 0,99 olarak gerçekleşti. Bu sonuçla birlikte milyonların merakla beklediği yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 seviyesine ulaştı.

Memur ve Emeklinin Yeni Zam Oranları Netleşti

Haziran ayı verilerinin masaya gelmesiyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı ve memur ile emekli maaşlarına yapılacak net zam oranları da kesinleşti. TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre:

Memur ve Sözleşmeli Personel: Alacakları net zam oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi.

Memur Emeklileri: Temmuz dönemi itibarıyla maaşlarına yansıyacak zam oranı yüzde 17,76 oldu.

Temmuz Ayı Kira Artış Oranı da Belli Oldu

Enflasyon verileri yalnızca maaşları değil, konut ve iş yeri sahipleri ile kiracıları yakından ilgilendiren tavan zam oranını da belirledi. Açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamalarına göre, temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 olarak kayıtlara geçti. Milyonlarca vatandaş bu aydan itibaren yenilenecek kira sözleşmelerinde bu yasal sınırı baz alacak.