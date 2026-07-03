İstanbul'da erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 09:37 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 09:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde sosyal medya platformlarında infial yaratan ve büyük tepki çeken görüntüler üzerine geniş çaplı bir inceleme başlattı. İş yerlerine aniden girerek içerideki erkeklere yönelik tacizlerde bulunduğu iddia edilen kadının yakalanması için asayiş ekipleri düğmeye bastı.

Sosyal medyada hızla yayılan videoları tek tek inceleyen polis, şüphelinin eşkalini ve kimliğini kısa sürede belirledi. Yapılan operasyonla 30 yaşındaki Z.E. isimli kadın, dün kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetten Açıklama: Kronik Rahatsızlığı Olduğu Belirlendi

Gözaltına alınan Z.E.'nin emniyetteki sorgusu ve işlemleri devam ederken, şüphelinin sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. Emniyet yetkililerinden alınan resmi bilgilere göre; gözaltındaki Z.E.'nin; kişinin ruh halinde, enerjisinde, günlük aktivite seviyesinde ve konsantrasyonunda aşırı zıtlıklar ile ani dalgalanmalar oluşturan kronik bir psikiyatrik rahatsızlık olan bipolar bozukluk hastası olduğu belirlendi.

Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyümüştü

Şüphelinin dükkanlara girerek erkek çalışanları ve vatandaşları zor durumda bıraktığı o anlar cep telefonu kameralarına yansımış ve dijital mecralarda milyonlarca izlenme oranına ulaşmıştı. Gelen şikayetler ve yükselen tepkiler üzerine harekete geçen emniyet güçleri, zanlıyı adalete teslim etmek üzere karakola götürdü. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat tüm yönleriyle sürdürülüyor.