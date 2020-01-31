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Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 213’e yükseldi!

Son dakika haberi... Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 43 can kaybı, 1982 yeni vaka tespit edildi - Ülke genelinde müşahede altına alınanların sayısı 102 bini aştı. Virüsün merkez üssü Hubey eyaletinde can kaybı 204'e ulaştı.

31.01.2020 07:38 - Son Güncelleme: 31.01.2020 07:44
Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 213’e yükseldi!

Çin'de Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 213, virüsten etkilenen kişi sayısı 9 bin 692'ye çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle 213 kişi yaşamını yitirdi.

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Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 213’e yükseldi!

Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıktı. Virüsten etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı ise 15 bin 238'e ulaştı. Bugüne kadar toplam 171 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 213’e yükseldi!

Bununla birlikte müşahede altına alınanların sayısı 102 bin 427'e çıktı. Ayrıca ülkenin Hong Kong Özerk Bölgesi'nde tespit edilen vakası sayısı 10, Makau Özerk Bölgesi'nde ise 9'a yükseldi.

Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 213’e yükseldi!

Son 24 saatte 43 can kaybı yaşandı
Ülkede 20 Ocak'tan bu yana hızla artan ve bir hafta içinde zirveye ulaşması beklenen koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 43 kişi daha yaşamını yitirdi, 1982 yeni vaka tespit edildi.

Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 213’e yükseldi!

Koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde ise can kaybı 204'e, tespit edilen vaka sayısı 5 bin 806'ya ulaştı.

Diğer yandan koronavirüsün yoğun olarak görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang'da 537, Guangdong'da 393, Hınan'da 352, Hunan'da 332, Ciangşi'de 240, Anhui'de 237, Şandong'da 178, Sıçuan'da 177, Ciangsu'da 168, Fucien'de 101 oldu.

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