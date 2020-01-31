Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 213’e yükseldi!

Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıktı. Virüsten etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı ise 15 bin 238'e ulaştı. Bugüne kadar toplam 171 kişi de iyileşerek taburcu edildi.