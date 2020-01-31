Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 213’e yükseldi!
Son dakika haberi... Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 43 can kaybı, 1982 yeni vaka tespit edildi - Ülke genelinde müşahede altına alınanların sayısı 102 bini aştı. Virüsün merkez üssü Hubey eyaletinde can kaybı 204'e ulaştı.
31.01.2020 07:38
- Son Güncelleme: 31.01.2020 07:44
Koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde ise can kaybı 204'e, tespit edilen vaka sayısı 5 bin 806'ya ulaştı.
Diğer yandan koronavirüsün yoğun olarak görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang'da 537, Guangdong'da 393, Hınan'da 352, Hunan'da 332, Ciangşi'de 240, Anhui'de 237, Şandong'da 178, Sıçuan'da 177, Ciangsu'da 168, Fucien'de 101 oldu.
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