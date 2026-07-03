En düşük memur, emekli ve engelli maaşı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı rakamlar

Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 10:30 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 10:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı aylık enflasyonunun yüzde 0,99 ve yıllık enflasyonun yüzde 32,11 olarak açıklanmasının ardından memur, emekli ve sosyal yardım ödemelerinde yeni dönem başladı. Evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu memur kriterlerine göre hesaplanan 2026 temmuz zamlı maaş listesi ile en düşük maaş sınırları ve sosyal kalemler belli oldu.

En Düşük Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu?

Yeni zam oranlarının ardından en düşük maaş sınırları şu şekilde güncellendi:

En Düşük Memur Maaşı: 70.258 TL

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: 31.527 TL

En Düşük Emekli Maaşı: 23.552 TL

Meslek Meslek Zamlı Memur Maaşları Listesi

Gelen son artışlarla birlikte çeşitli unvanlardaki kamu personelinin yeni net maaşları şu şekilde oluştu:

Unvan Mevcut Maaş (TL) Yeni Zamlı Maaş (TL) Uzman Doktor (1/4) — 170.764 TL Profesör — 153.353 TL Mühendis (1/4) — 109.219 TL Şube Müdürü (Üniv. Mezunu) 94.394 TL 107.145 TL Araştırma Görevlisi — 102.813 TL Avukat — 102.168 TL Başkomiser — 101.276 TL Polis Memuru (8/1) 81.617 TL 92.652 TL Uzman Öğretmen (1/4) — 92.200 TL Vaiz — 87.016 TL Hemşire (Üniv. Mezunu) — 84.879 TL Öğretmen (1/4) — 83.287 TL Teknisyen (Lise Mezunu) — 75.911 TL Düz Memur (Üniv. Mezunu) 73.103 TL —

Kıdem Tazminatı, Bedelli Askerlik ve Sosyal Yardımlar

Enflasyon verisi yalnızca çalışanları değil, sosyal yardım alanları ve askere gidecekleri de doğrudan etkiledi: