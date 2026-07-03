En düşük memur, emekli ve engelli maaşı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı rakamlar
TÜİK’in haziran enflasyonunu açıklamasının ardından 2026 temmuz memur, emekli ve sosyal yardım maaşları kuruşu kuruşuna netleşti. İşte öğretmen, polis ve doktorların yeni cebe girecek parası...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı aylık enflasyonunun yüzde 0,99 ve yıllık enflasyonun yüzde 32,11 olarak açıklanmasının ardından memur, emekli ve sosyal yardım ödemelerinde yeni dönem başladı. Evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu memur kriterlerine göre hesaplanan 2026 temmuz zamlı maaş listesi ile en düşük maaş sınırları ve sosyal kalemler belli oldu.
En Düşük Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu?
Yeni zam oranlarının ardından en düşük maaş sınırları şu şekilde güncellendi:
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En Düşük Memur Maaşı: 70.258 TL
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En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: 31.527 TL
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En Düşük Emekli Maaşı: 23.552 TL
Meslek Meslek Zamlı Memur Maaşları Listesi
Gelen son artışlarla birlikte çeşitli unvanlardaki kamu personelinin yeni net maaşları şu şekilde oluştu:
|Unvan
|Mevcut Maaş (TL)
|Yeni Zamlı Maaş (TL)
|Uzman Doktor (1/4)
|—
|170.764 TL
|Profesör
|—
|153.353 TL
|Mühendis (1/4)
|—
|109.219 TL
|Şube Müdürü (Üniv. Mezunu)
|94.394 TL
|107.145 TL
|Araştırma Görevlisi
|—
|102.813 TL
|Avukat
|—
|102.168 TL
|Başkomiser
|—
|101.276 TL
|Polis Memuru (8/1)
|81.617 TL
|92.652 TL
|Uzman Öğretmen (1/4)
|—
|92.200 TL
|Vaiz
|—
|87.016 TL
|Hemşire (Üniv. Mezunu)
|—
|84.879 TL
|Öğretmen (1/4)
|—
|83.287 TL
|Teknisyen (Lise Mezunu)
|—
|75.911 TL
|Düz Memur (Üniv. Mezunu)
|73.103 TL
|—
Kıdem Tazminatı, Bedelli Askerlik ve Sosyal Yardımlar
Enflasyon verisi yalnızca çalışanları değil, sosyal yardım alanları ve askere gidecekleri de doğrudan etkiledi:
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Kıdem Tazminatı Tavanı: 73.730 TL
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Bedelli Askerlik Ücreti: 472.654 TL
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65 Yaş Aylığı: 7.258 TL
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Evde Bakım ve Kronik Hasta Bakım Desteği: 15.756 TL
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Engelli Yakını Aylığı: 5.794 TL
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%40-%69 Engelli Aylığı: 5.794 TL
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%70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 8.690 TL