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En düşük memur, emekli ve engelli maaşı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı rakamlar

En düşük memur, emekli ve engelli maaşı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı rakamlar

TÜİK’in haziran enflasyonunu açıklamasının ardından 2026 temmuz memur, emekli ve sosyal yardım maaşları kuruşu kuruşuna netleşti. İşte öğretmen, polis ve doktorların yeni cebe girecek parası...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı aylık enflasyonunun yüzde 0,99 ve yıllık enflasyonun yüzde 32,11 olarak açıklanmasının ardından memur, emekli ve sosyal yardım ödemelerinde yeni dönem başladı. Evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu memur kriterlerine göre hesaplanan 2026 temmuz zamlı maaş listesi ile en düşük maaş sınırları ve sosyal kalemler belli oldu.

En Düşük Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu?

Yeni zam oranlarının ardından en düşük maaş sınırları şu şekilde güncellendi:

  • En Düşük Memur Maaşı: 70.258 TL

  • En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: 31.527 TL

  • En Düşük Emekli Maaşı: 23.552 TL

Meslek Meslek Zamlı Memur Maaşları Listesi

Gelen son artışlarla birlikte çeşitli unvanlardaki kamu personelinin yeni net maaşları şu şekilde oluştu:

UnvanMevcut Maaş (TL)Yeni Zamlı Maaş (TL)
Uzman Doktor (1/4)170.764 TL
Profesör153.353 TL
Mühendis (1/4)109.219 TL
Şube Müdürü (Üniv. Mezunu)94.394 TL107.145 TL
Araştırma Görevlisi102.813 TL
Avukat102.168 TL
Başkomiser101.276 TL
Polis Memuru (8/1)81.617 TL92.652 TL
Uzman Öğretmen (1/4)92.200 TL
Vaiz87.016 TL
Hemşire (Üniv. Mezunu)84.879 TL
Öğretmen (1/4)83.287 TL
Teknisyen (Lise Mezunu)75.911 TL
Düz Memur (Üniv. Mezunu)73.103 TL

Kıdem Tazminatı, Bedelli Askerlik ve Sosyal Yardımlar

Enflasyon verisi yalnızca çalışanları değil, sosyal yardım alanları ve askere gidecekleri de doğrudan etkiledi:

  • Kıdem Tazminatı Tavanı: 73.730 TL

  • Bedelli Askerlik Ücreti: 472.654 TL

  • 65 Yaş Aylığı: 7.258 TL

  • Evde Bakım ve Kronik Hasta Bakım Desteği: 15.756 TL

  • Engelli Yakını Aylığı: 5.794 TL

  • %40-%69 Engelli Aylığı: 5.794 TL

  • %70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 8.690 TL

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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