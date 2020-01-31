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  • 31.01.2020 09:00
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 09:28

Son dakika: Koronavirüs , başkanlığında toplandı

Son dakika haberine göre Koronavirüs , başkanlığında toplandı. Toplantının ardından basın açıklaması yapılacak.

Koronavirüs toplantısı! Bakan Koca başkanlık edecek

Koronavirüs , başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurulu Bakan Koca başkanlığında bir araya geldi.

Bakanlıktaki toplantı sonrasında, yeni tip koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

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Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 43 can kaybı, 1982 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde müşahede altına alınanların sayısı 102 bini aştı. Virüsün merkez üssü Hubey eyaletinde can kaybı 204'e ulaştı.

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