Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan vekilin provokasyonuna sert tepki! 31.01.2020 13:46

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında "Türk düşmanlığı ön plandadır. Yarın bunu önleyemezsek Avrupa geleceği için felaket olur" ifadelerini kullandı

Çavuşoğlu ile Zahrieva görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında "Türk düşmanlığı ön plandadır. Yarın bunu önleyemezsek Avrupa geleceği için felaket olur. Bu çirkin kabul edilemez olay bir dönüm noktası olabilir. Takipçisi olacağız " ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çin sadece Türkiye'ye değil diğer ülkelere uçuş izin verdi. Uçağımız kalktı. Vatandaşlarımızı getireceğiz. Bizden ricacı olan kardeş ülkelerimizin vatandaşları da var. 7 Azerbaycanlı kardeşimiz var. O canları alacağız. Toplam 49 vatandaş var, onları getireceğiz. Türkiye'ye getirildikleri zaman Sağlık Bakanlığımız ve uzmanlarımız gerekli tedbirleri aldı. Bizden yardım isteyen vatandaşları da getireceğiz" dedi.

BULGARİSTAN'DAN KINAMA

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Zaharieva'nın açıklamaları ise şöyle:

(Irkçı Yunan vekilin Türk bayrağını yırtması) Kabul edilemez bir fiili ulusal sembollere hakaretleri kabul edilemez buluyoruz. Bulgaristan da bunu kınıyor. Bütün ırkçılık ve düşmanlık eylemleri karşısında birlikte hareket etmemiz gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki göstermişti.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti.

"İŞTE BU TÜRK BAYRAĞI, BUNUNLA NE YAPILIR, YIRTIP ATILIR"

Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza atmıştı.