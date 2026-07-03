Kavurucu sıcaklara balkan freni! Hafta sonu yağmur geliyor

Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 09:01 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 09:15

Kavurucu sıcaklar hafta sonu itibarıyla yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakıyor. Türkiye'ye batı kesimlerden giriş yapacak olan yeni yağışlı hava dalgası, ilk olarak Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek. Ardından iç kesimlere ilerleyecek olan sistem, başta başkent Ankara olmak üzere birçok kentte termometreleri hızla düşürecek.



A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle kuzey ve batı bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda kritik bir dille uyardı.

Hafta Sonu İstanbul ve Ankara'da Hava Nasıl Olacak?

Balkanlar üzerinden gelen serinletici sistemin ilk etkileri yarın Marmara'da görülecek. İstanbul hava durumu tahminlerine göre cumartesi günü kent genelinde yağmur geçişleri bekleniyor. Yağışlarin Avrupa Yakası'nda ve Trakya'ya yakın ilçelerde daha kararlı olacağı, Anadolu Yakası'nda ise kısa süreli geçişler yapacağı öngörülüyor. İstanbul'da 34 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklıklar poyrazın da etkisiyle 27-28 derecelere kadar gerileyecek.

Ankara hava durumu için de serinleme müjdesi geldi. Başkentte cumartesi günü öğleden sonra kısa süreli sağanak geçişleri görülecek. Ankara'da sıcaklıklar önümüzdeki hafta başından itibaren 4-5 derece birden azalarak 27-28 derece seviyelerine düşecek.

Meteoroloji'den alınan son verilere göre bugün gün boyunca aralıklarla yağış alması beklenen kritik iller şu şekilde sıralandı:

Marmara Bölgesi: Edirne, Kırklareli

Karadeniz Bölgesi: Amasya, Çorum, Tokat, Trabzon, Rize, Artvin

Doğu Anadolu Bölgesi: Kars, Ardahan, Erzurum

Akdeniz Bölgesi'nde ise özellikle Teke Yarımadası ve Toroslar hattı boyunca öğleden sonra yerel sağanak geçişleri kendisini gösterecek.

Güneydoğu'da Termometreler 40 Derecenin Üzerinde

Batı ve kuzey bölgeleri serin akımların etkisine girerken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaz sıcakları hız kesmeden devam ediyor. Şırnak ve Mardin'de termometreler 43 dereceyi bulurken, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da sıcaklıklar 40 derece sınırında seyrediyor. Kuzeyden gelen serin hava dalgasının bu bölgelerde yalnızca 1-2 derecelik küçük düşüşlere neden olması bekleniyor.

Uzman İsim Açıkladı: 2026 Yazı Nasıl Geçecek?

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hava tahminlerinin ardından bu yazın genel karakteristiğine de değindi. Olağanüstü bir sıcak yaz beklentisinin olmadığını belirten Tek, temmuz sonu ve ağustos başında kısa süreli ekstrem sıcaklık dalgaları yaşansa bile genel tablonun mevsim normallerinde kalacağını vurguladı. Uzmana göre 2026 yazı, geçmiş yıllardaki rekor kıran aşırı sıcaklara kıyasla çok daha dengeli bir seyir izleyecek.