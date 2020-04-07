Koronavirüs salgını ne zaman biter? Prof. Dr. Mehmet Turgut canlı yayında açıkladı 07.04.2020 14:58

Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 75 bini geçti. Ülkemizde de her gün yeni vakalar ve can kayıpları açıklanıyor. Peki dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ne zaman sona erer? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bin 299'a, vaka sayısı ise 1 milyon 352 bin 287'ye ulaştı. Virüsün her geçen gün daha fazla kişyi etkilemesinin ardından dünya kabusun ne zaman biteceğini merak ediyor.

Koronavirüsle mücadele sürecinde merak edilen soruları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, A Haber canlı yayınında yanıtladı.







İşte Turgut'un o açıklamaları:



KİM KİME BULAŞTIRIYOR?

Tıp Fakültesi eğitimimiz boyunca bize "Virüsler canlı değildir, canlanmaları için bir canlı yaratığa ihtiyacı vardır. Bu bir hayvan olabilir, bir insan olabilir. Yani bir ara taşıyıcıya ihtiyacı var" denirdi. Bugün bunu biz bir kez daha gördük. Virüsler herhangi bir malzemenin üzerindeyken canlı değildir.



VÜCUDA NASIL GİRİYOR?

Bu virüs solunum yollarıyla giyiyor veya korneamızla yani gözümüzle girebiliyor. Veya ellerimizle bir yere dokunup elimizi yüzümüze gözümüze sürdüğümüzde veya direkt bulunduğumuz ortamda birileri aksırırsa, öksürürse yüzümüze doğru ve iki metre mesafedeki alanda bizi enfekte edebilir.



SOSYAL MESAFEYE DİKKAT!

Bulunduğumuz alanda eğer iki kişiden daha fazla insan varsa iki kişi bile iki metreden daha az mesafedeyse mutlaka bunu önlemem için maske takmalıyız veya maske benzeri bir bariyer koymamız lazım. Virüs hücre içine girince canlanıp kendini çoğaltmaya başlıyor.







BAZI HASTALARDA SEMPTOM GÖSTERMEYEBİLİR!

Çocuklar ve gençler hiç semptom göstermeyebilir. Yüz hasta geliyor bize semptomlarla biz ancak yüzde 10'unda, yüzde 8'inde pozitif bulabiliyoruz. Demek ki diğerlerinin büyük bir kısmı tabi negatif çıkıyor ama yüz hastanın en az elli tanesi hiçbir semptom vermeden bunu geçiriyor ve daha hassas olanlara bulaştırıyor.



SALGIN NE ZAMAN BİTER?

Bu sürecin çok kısa bir sürede eğrinin aşağıya döneceğine inanıyorum ben. İki hafta içinde biz bunu göreceğiz. Haziran ayının ortalarında bu işin biteceğini düşünüyorum.



