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    • 07.04.2020 10:40
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    Son dakika: Sağlık Bakanı 'dan yeni virüs açıklaması: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı 'dan yeni bir virüs paylaşımı geldi. Bakan Koca, yeni tip le (Kovid-19) mücadele sürecinde alınan tedbirlere ilişkin, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." değerlendirmesini yaptı.


    Koca, Twitter hesabından, Türkiye ile Avrupa ülkelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin karşılaştırıldığı video paylaştı.

    Videoda, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin Avrupa bazında gün gün gösterildiğini belirten Koca, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." ifadesini kullandı.



    Videoda, "Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik kitlesel ölçekli tedbirleri, kendi ülkelerinde ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından geçen 39-54 günde almaya başlarken Türkiye ilk birkaç günde harekete geçti." bilgisine yer verildi.



    İLK VAKALAR
    Buna göre, ilk vakalar Fransa'da 24 Ocak'ta, Almanya'da 28 Ocak'ta, İtalya, İspanya ve İngiltere'de 31 Ocak'ta, Türkiye'de 11 Mart'ta kayıtlara geçti.



    Okullar ve üniversiteler, ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından İtalya'da 39, İspanya'da 40, İngiltere'de 47, Almanya ve Fransa'da 49, Türkiye'de ise 1 gün sonra tatil edildi.



    İnsanların toplu bulunduğu mekanlar, İtalya'da 41, İspanya'da 43, İngiltere'de 49, Almanya'da 48, Fransa'da 50 gün sonra kapatılırken uygulama Türkiye'de 4 gün sonra 15 Mart'ta hayata geçirildi.



    Kamuya açık toplu etkinler ise İtalya'da 39, İspanya'da 41, İngiltere'de 42, Almanya'da 45, Fransa'da 48, Türkiye'de 1 gün sonra kısıtlandı.



    Kapsamlı seyahat ve ulaşıma ise İtalya'da 39, İspanya'da 43, İngiltere'de 53, Almanya'da 39, Fransa'da 53, Türkiye'de ise ilk vakanın görülmesinden 2 gün sonra 13 Mart'ta kısıtlama getirildi.

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